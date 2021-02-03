Еще один центр «Мой бизнес» распахнул двери в Липецкой области

.

Он расположен на улице Карла Маркса, 15. Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в управлении экономического развития Липецкой области. Телефон горячей линии центра «Мой Бизнес» 8-800-301-76-75.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

Участие в открытии филиала приняли заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, глава Ельца Евгений Боровских, начальник регионального управления экономического развития Сергей Курбатов, руководитель Центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. Дмитрий Аверов отметил, что в елецком филиале центра весь комплекс услуг и мер поддержки смогут получить предприниматели Ельца и шести близлежащих районов – Елецкого, Задонского, Долгоруковского, Измалковского, Становлянского и Краснинского. «Предоставляемые в центре «Мой бизнес» услуги востребованы у предпринимателей, – сказал Дмитрий Аверов. – В елецком филиале потенциальными клиентами могут быть более 5000 предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей города и соседних районов. В шаговой доступности все они теперь смогут получать практическую, консультационную и финансовую помощь для развития своего бизнеса, экспортного потенциала».

.

Анатолий Гольцов на открытии презентовал оборудованные зоны ожидания, пять «окон» приема и оказания услуг, конференц-зал на 30 мест и Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) для детей, молодежи и субъектов малого бизнеса. Он подчеркнул важность создания филиала в Ельце с целью повышения доступности государственной поддержки для предпринимателей региона. В день открытия в филиале центра выдали первый займ от Фонда поддержки МСП самозанятому Елецкого района. Для учащихся колледжа провели практическое занятие в компьютерном классе Центра молодежного инновационного творчества, а гостям центра продемонстрировали работу оборудования. ЦМИТ создан для повышения интереса к ведению предпринимательской деятельности в разработке технологических, инженерных, IT-проектов от идеи до стартапа.

В ходе торжественного открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центром молодежного инновационного творчества и администрацией Ельца, а также с ОАО «Гидропривод», АО «Елецгидроагрегат», ПАО «Прожекторные угли», АО «Энергия» и Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий в целях помощи молодежи региона в осознанном выборе будущей профессии.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.