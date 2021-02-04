Награда Воронежской областной Думы вручена Станиславу Ходаковскому

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Спикер регионального заксобрания поблагодарил его за многолетний добросовестный труд на благо Родины и развитие ветеранского движения на территории Воронежской области.

Станиславу Ходаковскому исполнилось 85 лет.

Юбиляр возглавляет одну из самых деятельных и уважаемых общественных организаций региона, является членом Общественной палаты области, принимая непосредственное участие в развитии ветеранского движения региона и патриотическом воспитании молодежи.

В рамках встречи Владимир Нетёсов и Станислав Ходаковский обсудили вопросы деятельности Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и работы его районных подразделений. В центре внимания были, в том числе, вопросы социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников войны, тружеников тыла. Также была обсуждена актуальная в нынешней ситуации тема оказания медицинской помощи пожилым гражданам.

Затем Владимир Нетёсов вручил Станиславу Ходаковскому Почетную грамоту Воронежской областной Думы за активную деятельность по осуществлению защиты прав и законных интересов ветеранов, личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

– Вы посвятили свою жизнь защите государственной безопасности нашей страны, прошли путь от лейтенанта до генерал-майора, сохранили верность офицерскому долгу и присяге. Особых слов благодарности заслуживает Ваша активная позиция по защите социально-экономических, трудовых и личных прав представителей старшего поколения, организации патриотического воспитания, — отметил спикер регионального парламента.

Справочно

Станислав Ходаковский родился 4 февраля 1936 года в городе Сковородино Амурской области в семье военнослужащего. Окончил юридический факультет Белорусского госуниверситета. С 1958 года – в органах госбезопасности. Служил в Новосибирске, Алма-Ате, Белоруссии, ГДР, Польше. Награжден орденом «Красной звезды» и 32 медалями. В 1993 году уволен по выслуге лет, переехал в Воронеж на постоянное место жительства. В ветеранском движении – с 2004 года. С 2010-го – заместитель председателя Воронежского областного Совета ветеранов. С 2011-го – председатель Воронежского областного Совета ветеранов.