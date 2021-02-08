На МГОКе проходят практику 180 студенты Железногорского горно-металлургического колледжа

Помимо новых знаний, студенты получают и заработную плату Фото: предоставлено пресс-службой

Почти 180 студентов четвертого курса Железногорского горно-металлургического колледжа проходят практику на Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева. Трехмесячная практика рассчитана до конца апреля. За это время будущие специалисты познакомятся с производством. Ребята обучаются по различным направлениям: обогащение, металлургия черных металлов, электроэнергетика, организация перевозок, технология машиностроения и обслуживание автомобилей.

Машинист конвейера обогатительной фабрики Михайловского ГОКа и наставник студентов Татьяна Демьянова рассказала, что студенты на производство приходят с хорошей теоретической подготовкой:

- Мы учим их применять свои знания на практике. Очень приятно, что у ребят есть большой интерес к профессии, они очень быстро вливаются в процесс, всю информацию буквально схватывают.

Студент четвертого курса Железногорского горно-металлургического колледжа Артем Гусев говорит, что считает свою специальность интересной - обогащение полезных ископаемых:

– Я на производстве впервые, до этого о технологии знал только в теории. Наставник мне очень подробно все объясняет: правила техники безопасности, принцип работы оборудования. На практике осваивать профессию намного проще.

Все практиканты сразу же получают средствами индивидуальной защиты и спецодежду, а также в обязательном порядке проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности.

Помимо новых знаний, они получают и заработную плату. А впоследствии и возможность трудоустроиться на МГОК.

Так, фильтровальщик обогатительной фабрики Марина Баулина рассказала, что тоже училась в ЖГМК и проходила практику на комбинате, а теперь уже 18 лет работает на Михайловском ГОКе:

- Сейчас я стараюсь передать свои навыки молодому поколению. Приятно, что ребята к нам приходят ответственные, интересующиеся.

Наставники студентов – это опытные работники Михайловского ГОКа, многие из которых обучают молодежь не первый год.