Жители Черноземья и Волгоградской области выбрали любимые марки

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В течение практически трех месяцев, с 15 ноября 2020 года по 31 января 2021-го, жители Воронежа, Белгорода, Курска, Орла, Липецка, Тамбова и Волгограда голосовали на сайте «Комсомольской правды» за те региональные бренды, которые, по их мнению, можно назвать лучшими.

В голосовании приняли участие несколько тысяч уникальных пользователей. Они определили итоги конкурса «Любимые марки Черноземья и Волгоградской области».

В номинации «Образование» лауреатом первой степени стал Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. Сегодня в этом вузе обучается 12 500 студентов по 267 образовательным программам и направлениям.

Вторая строчка за Воронежским институтом экономики и социального управления - это базовое образовательное учреждение в решении проблем кадрового обеспечения органов государственной и муниципальной службы.

Лауреатом третьей степени по итогам голосования признан Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Вуз был основан в 1876 году, как восьмой в России учительский институт. Сегодня НИУ «БелГУ» готовит высококвалифицированных специалистов в области естественных, гуманитарных, технических, педагогических и медицинских наук.

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В номинации «Продукты» посетители сайта kp.ru отметили компанию «Агро-Спутник». Она с 2002 года занимается производством традиционного исконно - русского продукта общего потребления - жареных семечек.

В номинации «Медицина» большинство голосов отдали за стоматологическую поликлинику ВолгГМУ. Поликлиника работает с 1999 года. Стоматологическую помощь взрослым и детям оказывают сотрудники профильных кафедр вуза и более 30 штатных врачей.

Лауреатом второй степени стала клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» в Воронеже. Это отделение крупной федеральной сети специализированных клиник лазерной хирургии, которая занимается диагностикой и современным лечением варикозной болезни любой стадии и ее осложнений.

Замыкает тройку Орловская глазная клиника. Специалисты данного медучреждения помогают справиться практически с любыми проблемами со зрением. Какого бы возраста ни был пациент и какое бы ни было у него заболевание органа зрения - опытные офтальмологи найдут индивидуальный подход в каждом отдельном случае.

В номинации «Достопримечательности» у наших читателей был большой выбор. В итоге в Воронежской области пользователи отметили Дивногорье. В Орловском регионе ни один объект не смог составить конкуренцию музею-заповеднику И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Первая строчка в Белгородской области за музеем-заповедником «Прохоровское поле».

В Липецкой области голосовавшие люди чаще всего отмечали парк «Кудыкина Гора», в Курской - мемориальный комплекс «Курская дуга», а в Тамбовской - музей-усадьба С. В. Рахманинова. Главной достопримечательностью Волгоградской области был признан Мамаев курган.

Среди лауреатов нашего конкурса оказались как предприятия с вековой историей, так и те, кто относительно недавно сделал себе имя, но все это бренды, которые олицетворяют сегодня наш родной и любимый край и подчеркивают его достоинства и главные ценности.