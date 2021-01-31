Несанкционированная акция в Курске собрала в основном молодежь

На улицу вышли в основном молодые люди Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В центре Курска проходит несанкционированная акция. Шествие по плану должно было стартовать от площади Перекальского, куда заранее были подтянуты силы полиции. Но в 12.00 здесь было безлюдно - сюда пришли лишь единицы предполагаемых участников акции. Молодых людей полиция сразу же отводила в сторону и проводила профилактические беседы, предупреждая об ответственности.

В центр города стянуты силы ОМОН Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Основная масса участников акции присоединилась к "прогулке" уже по ходу, скандируя: "Мы здесь власть!" . Все это время полиция из громкоговорителей призывала людей разойтись и напоминала о запрете массовых мероприятий в связи с коронавирусом и о незаконности акции.

Полиция предупреждает о незаконности шествия Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Примерно через полчаса начались массовые задержания. Сначала несколько парней и девушек правоохранители забрали выборочно из толпы, погрузили в полицейские машины и увезли. Затем участников акции стали увозить из центра города в полицейских машинах большом количестве.

Напротив здания областного УВД прямо на пешеходном переходе во время попытки задержания началась потасовка.