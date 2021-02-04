Геном COVID-19 обнаружен на упаковке с мясом, произведенном в Курской области

Геном нашли в 13 партиях мясной продукции и субпродуктов птицы Фото: Из архива КП.

Россельхознадзор проведет расследование в связи с обнаружением генома COVID-19 на упаковке с мясом птицы, сообщили в администрации региона.

Информацию о том, что в 13 партиях мясной продукции и субпродуктов птицы на упаковке обнаружен геном COVID-19, в Россельхознадзор сообщили из Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Продукты поступили в провинцию Гуандун от трех входящих в известную группу компаний, расположенных в Брянской, Воронежской и Курской областях, специализирующейся на переработке мяса.

На сегодняшний день приостановлена сертификация продукции этих предприятий в Китай. Управление Россельхознадзора приступило к расследованию. От его результатов будет зависеть возможность возобновления экспорта в КНР.

По информации комитета АПК Курской области, коронавирус обнаружен в смывах с внешней упаковки палеты, на которой размещается сразу до 500 кило мяса и субпродуктов. Она, в свою очередь, находится в индивидуальной упаковке, с нее смывы коллегами из Китая не производились.

С птицеперерабатывающего предприятия группы, расположенного в Горшеченском районе Курской области, птицеводческая продукция транспортируется на предприятие в Липецкой области для формирования партии и последующего отправления в Китай. Она проходит через несколько транспортных узлов, где соприкасается со сторонними грузами, обслуживающим персоналом, добавили в Доме Советов.

На предприятиях компании утверждают, что принимаются все необходимые меры санитарной безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции.