"Стратегия повышения качества продукции и обеспечения устойчивого сбыта"

Общий объем экспортных поставок за 2020 год вырос на 15,6% Фото: предоставлено пресс-службой

Компания "Металлоинвест" обнародовала операционные результаты за 12 месяцев и четвертый квартал 2020 года.

- Вопреки вызовам 2020 года, мы сохранили производственную программу на высоком уровне. Объем выпуска железной руды, нашего базового продукта, составил 40,4 млн тонн, что на 0,5% больше показателя прошлого года. Производство стали увеличилось до почти 5 млн тонн в результате завершения в 2019 году реконструкции и горячих испытаний электропечей по технологии FMF на Уральской Стали. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме отгрузки ЖРС сохранилась на уровне 72%, - прокомментировал Назим Эфендиев, Генеральный директор Металлоинвеста.

По его словам, знаковыми событиями 2020 года стали запуск на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева уникального дробильно-конвейерного комплекса и начало производства премиальных окатышей под металлизацию. Таким образом компания продолжает реализовывать стратегию повышения качества продукции и обеспечения устойчивого сбыта.

Производства железной руды выросло

Объем производства железной руды в 2020 году составил 40,4 млн тонн, что на 0,5% выше аналогичного показателя 2019 года. Общий объем производства вырос в том числе за счет увеличения производительности оборудования в связи с изменением качественных характеристик добытой руды. В четвертом квартале 2020 года объем производства железной руды незначительно снизился на 1,0% кв/кв и составил 10,1 млн тонн. Снижение объемов связано с проведением ремонтов оборудования

В связи с реконструкцией ОМ-3 на МГОК, проходившей в третьем квартале, выпуск окатышей по итогам 2020 года сократился на 1,8% г/г и составил 27,6 млн тонн. При этом в четвертом квартале объем производства окатышей вырос на 3,1% кв/кв

За 2020 год Компания произвела 7,8 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 0,9% ниже показателя прошлого года. Снижение связано с модернизацией УМ №1 и капитальным ремонтом ЦГБЖ-1,3 в третьем квартале. В связи с окончанием работ на УМ №1, в четвертом квартале 2020 объем производства ГБЖ/ПВЖ вырос на 23,2% кв/кв

Увеличилась реализации железорудной продукции внешним потребителям

По итогам 2020 года объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 6,5% г/г и составил 28,7 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Европу

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) по итогам 2020 года составила 72,0% в общем объеме поставок железорудной продукции Компании

Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок незначительно снизилась до 48,8%, против 52,5% по итогам 2019 года

Общий объем экспортных поставок за 2020 год вырос на 15,6% г/г за счет увеличения отгрузок в Европу на 43,8% и страны Бл. Востока и Сев. Африки на 16,7%

В четвертом квартале с учетом восстановления спроса на традиционных и близлежащих рынках сбыта, преимущественно в Западной Европе, Компания сократила объем поставок в Азию на 55,9% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Производство чугуна по итогам 2020 года снизилось

Производство чугуна по итогам 2020 года снизилось на 16,3% и составило 2,3 млн тонн. Главной причиной стало снижение производительности ДП-3 на Уральской Стали, вызванное проведением в четвертом квартале 2020 года подготовительных работ к предстоящей реконструкции.

По результатам 2020 года объемы производства стали выросли на 2,0% г/г и составили около пять млн тонн в основном в связи с проведенной в 2019 году реконструкцией электропечей по технологии FMF на Уральской Стали, а также оптимизацией времени ремонтов на ОЭМК и восстановлением спроса на прокат стана 2800

Поставки чугуна внешним потребителям в 2020 году снизились до 1,2 млн тонн по сравнению с 1,7 млн тонн в 2019 году на фоне сокращения производства Доля российского рынка в общих поставках продукции составила 32,1%, на 1,5% больше показателя 2019 года

В октябре 2020 года на ОЭМК был запущен шаропрокатный стан. В четвертом квартале 2020 года отгрузка составила 9,3 тыс. тонн, весь объем был направлен ЛГОК и МГОК.