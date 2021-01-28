Коронавирус в Курской области, последние новости на 28 января 2021 года

Тем не менее в регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Из архива КП.

Сейчас в регионе работает 37 прививочных пунктов. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получило более шести тысяч курян, полностью завершили вакцинацию – 1700.

В Курской области внесены изменения в ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Как сообщала ранее КП, с 1 февраля в соревнованиях в закрытых помещениях могут принимать участие спортсмены с 14 лет и старше, но без присутствия зрителей и спортсменов из других регионов. Также оперштаб разрешил очные индивидуальные занятия в организациях дополнительного образования. На очное обучение выйдут и выпускники курских техникумов и колледжей.

- Старшекурсникам предстоит сдать демонстрационный экзамен по стандартам «World Skills», а для этого нужна серьезная практическая подготовка, — сообщила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

В регионе предприятиям общепита разрешено с 5 февраля продлить время работы в пятницу и субботу до часа ночи. При этом функционирование танцевальных площадок, караоке-вечеринки и концертные программы остаются под запретом.

- Мы идем навстречу предпринимателям, но при условии соблюдения требований всех ограничительных мер. Учитывая некоторую стабилизацию ситуации и соблюдая баланс, можно пойти на эти меры, но необходим контроль за режимом работы общепита, — отметил глава региона Роман Старовойт.