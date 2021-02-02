В Курске мужчина оформил кредит и перевел мошенникам миллион рублей

Курянин переводил деньги преступникам два дня подряд Фото: Светлана ВОЛКОВА

33-летний житель Воронежа был в служебной командировке в Курске, когда ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя мужчины мошенники пытаются оформить кредит. Аннулировать данную операцию можно через онлайн-кабинет. Для этого предложили оформить реальный кредит на 700 тысяч, а затем перевести деньги на банковскую ячейку.

Житель Воронежа подал заявку на кредит и сразу же получил одобрение. Преступники предложили проследовать к ближайшему банкомату, чтобы перевести деньги на безопасный счет. Но мужчина сказал, что может это сделать только завтра.

На следующий день воронежец самостоятельно связался с лжесотрудником банка, проехал к терминалу, обналичил кредит и перевел деньги на указанные номера. После операции мужчина попросил письменного подтверждения о закрытии кредита. Мошенники выслали ему на телефон электронный документ, заверенный печатями и подписями, но он пожелал самостоятельно обратиться в отделение банка.

По рекомендации аферистов мужчина поехал в отделение на улице Союзной. Уже в пути его снова застал звонок от "банковских специалистов". Действуя по той же схеме, преступники убедили мужчину оформить еще 280 тысяч рублей в кредит и перевести их на указанный счет.

В общей сложности за два дня общения с телефонными мошенниками воронежец провел 96 операций и перевел миллион рублей мошенникам. Оставшуюся купюру номиналом 500 рублей банкомат не принял. Лжеспециалисты убедили мужчину отдать ее сотрудникам банка на Союзной. Когда заемщик приехал в Железнодорожный округ, отделение было закрыто. Мошенники попросили воронежца написать претензию по данному факту и выслать им вместе с подтверждающим фото. Документы о погашении кредита преступники обещали доставить курьером.

Вернувшись домой, мужчина заподозрил, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. - По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также их места нахождения, - сказали в полиции.

Обеспечить сохранность своих денег обязан прежде всего сам владелец. Каждый раз, переводя деньги неизвестным людям под любыми предлогами вы подвергаете себя опасности. Прежде чем совершить любую финансовую операцию подумайте несколько раз, обратитесь за консультацией в банк, почитайте отзывы в интернете, чтобы быть уверенными, что не перечисляете деньги мошенникам, добавили в УМВД.