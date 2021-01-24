Краеведы восстановили имя освободителя Курска

Именем Дмитрия Высоцкого названа улица в Курске Фото: предоставлено пресс-службой

Приближается 8 февраля – значимая для курян дата - 78-я годовщина освобождения Курска от немецко-фашистских оккупантов.

23 февраля 1943 года в Курске на торжественном заседании, посвященном 25-летию Красной армии, было принято благодарственное письмо «Освободителям города, доблестным воинам частей генерал-лейтенанта Черняховского и его боевых помощников: полковника Бушина, полковника Гусева, полковника (посмертно) Перекальского, а также полковников Голосова и Шкрылова, всех тех бойцов и командиров, кто не страшась смерти, шел к нам на выручку».

К сожалению, не упомянут в благодарственном письме еще один, не заслуженно забытый герой – Дмитрий Ефимович Высоцкий.

По одной из версий после гибели Перекальского дивизию возглавил полковник Николай Иванов. Однако это случилось лишь 14 февраля. На самом деле с 8 февраля дивизией командовал заместитель Перекальского гвардии майор Дмитрий Высоцкий.

За освобождение Курска Дмитрий Ефимович был удостоен ордена Красного Знамени. В его наградном листе указано: «Своим руководством он обеспечил выполнение приказа по освобождению Курска».

Курские краеведы Владимир Коровин, Александр Манжосов и Алексей Золотухин нашли документы о Высоцком в военном архиве. Сегодня известно, что Дмитрий Ефимович родился в 1902 году в селе Рогачевка Ново-Усманского уезда Воронежской губернии. В 1922 - был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), в 1926 – вступил в ряды ВКП (б). Принимал участие в советско-финской войне.

Кроме ордена Красного Знамени, был награжден орденом Отечественной войны первой степени за форсирование Днепра.

Умер от ран, полученных в бою близ украинского города Шепетовка 8 февраля 1944 года в полевом госпитале, ровно через год после освобождения Курска.

Имя комдива Высоцкого присвоено одной из улиц Курска.