Эксперты назвали риски потребкредитования под залог недвижимости

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По данным аналитиков, 7% россиян подписывают кредитные договоры с банками, вообще не читая текст, а еще 10% подписывают даже те документы, содержание которых не понимают. Среди тех, кто обращается за займами к другим кредиторам, статистика, вероятно, еще более печальная. В результате из-за недостаточной бдительности граждане рискуют взять кредит на потребительские нужды у недобросовестных кредиторов, порой даже не осознавая, что деньги выдаются им под залог недвижимого имущества, предупреждает 19 января Федеральная нотариальная палата (ФНП).

В организации рассказали о собственном эксперименте. На улице проводили интервью и просили участников подписать согласие на использование полученного видео. Это согласие подписали все собеседники. В согласие тем временем был включен пункт об отчуждении недвижимости. Участники эксперимента данный пункт не увидели: либо вообще не читали подписываемый документ, либо читали его по диагонали. О том, что он есть, людям потом рассказали сами интервьюеры.

Принимая решение о кредите, нужно учесть все факторы

Подозрений не возникает

Выдача потребительских кредитов под залог недвижимого имущества - обычная схема, которую используют мошенники, отмечают в палате. Часто люди, получив финансовую помощь под проценты, лишаются жилья. Например, человеку нужны деньги, но в банк по какой-то причине он обратиться не может из-за плохой кредитной истории, отсутствия подтвержденного дохода. Нередко в таких случаях люди обращаются в различные сомнительные организации или к частным кредиторам. Человек подписывает бумаги, получает деньги, а дальше рискует стать бездомным.

«По идее, МФО не могут предоставлять потребительские займы под залог жилья, но ведь по факту кредит выдается не под залог квартиры - жертв «обрабатывают», чтобы они согласились подписать договор купли-продажи или дарения, якобы временный, - отмечают в палате. - Иногда так работают и не микрофинансовые организации, а частные лица: именуют себя инвесторами, ищут жертв в интернете или через сарафанное радио. А дальше та же схема: выдают заем, приводят в МФЦ. У жертв подозрений не возникает. Люди думают, что, раз кредиторы идут в МФЦ, значит, бояться нечего: все официально. Но правда в том, что сотрудники МФЦ не могут и не обязаны общаться со сторонами договора, проверять, понимают ли они его суть и не введены ли в заблуждение. Они просто принимают пакет документов. Именно этим аферисты и пользуются».

Как себя обезопасить

Факторы риска при заключении сделок с подобными кредиторами - это невнимательность того, кто берет кредит, и простая письменная форма договора по отчуждению жилья, отмечают в ФНП. В большинстве случаев жертв таких историй могло бы уберечь от беды своевременное обращение к нотариусу: при нотариальной форме договора такие махинации невозможны, и даже если нотариус допустит подобное, то в силу закона полностью возместит ущерб гражданину.

25 декабря сообщалось, что Общественная палата (ОП) РФ подготовила рекомендации для Федерального Собрания и Правительства РФ, цель которых - повышение безопасности сделок с недвижимостью. Поводом стало то, что количество дел о мошенничестве в сфере недвижимости ежегодно растет примерно на 8% во многом по причине существования простой письменной формы сделок с жильем, которая не гарантирует правовой защиты граждан.

В своих рекомендациях для Федерального Собрания РФ, правительства и органов исполнительной власти ОП отметила, что повышение уровня правовой защищенности граждан при совершении сделок с жилой недвижимостью возможно путем установления обязательной нотариальной формы таких сделок, которая позволяет сторонам получить гарантии легитимности сделок по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми в простой письменной форме.