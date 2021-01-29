«Сделаем вместе!» на благо любимого города

Проект "Академия ГТО" Фото: предоставлено пресс-службой

Финальная встреча авторов грантовый конкурс «Сделаем вместе! – 2020», представителей Металлоинвеста и администраций городов присутствия компании прошла в этом году онлайн. Участники социальной программы собрались вместе, чтобы обсудить итоги 2020 года и обменяться опытом.

«Академия здоровья» и «Путь к успеху»

Грантовый конкурс «Сделаем вместе!» охватывает регионы присутствия компании Металлоинвест и направлен на поддержку социальных инициатив. Конкурс проходит вот уже на протяжении пяти лет и за это время успел зарекомендовать себя как реальная общественная сила.

Так, в Железногорске Курской области гранты на развитие своих проектов получили 25 победителей конкурса. Тематика инициатив различна – от культуры и спорта до помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и патриотического воспитания молодежи.

«Академия здоровья» Железногорского отделения Всероссийского общества инвалидов, #Mediaшкола гимназии №10, «Теремок» для малышей» детского сада №18, молодежный кластер «Путь к успеху» гимназии №1... Это лишь некоторые из проектов-победителей.

Проект "Эко-граффити" Фото: предоставлено пресс-службой

Юбилейный, пятый, конкурс «Сделаем вместе!» был особенным. Несмотря на пандемию, грантовый фонд существенно вырос и составил 12 млн рублей. Это позволило реализовать дополнительные предложения и вдохновить инициаторов проектов на новые полезные идеи.

В общей сложности в 2020 году в четырех городах присутствия компании было реализовано около 80 проектов в различных сферах. Появилось также два внутренних конкурса — на PR-сопровождение #Mediaшкола (разработка фирменного стиля и SMM-стратегии) и лучшее партнерство проектов #Mediaшкола + «Безопасность ваших детей» (создание совместного проекта «Живая капсула времени» и разработка трех видеороликов в рамках него).

Основа устойчивого развития общества

«Пандемия внесла коррективы в реализацию проектов, но вы смогли открыть для себя новые возможности, - обратилась к участникам встречи начальник управления устойчивого развития Металлоинвеста Анастасия Савельева. – Вы научились оперативно менять формат мероприятий, планировать на перспективу, осваивать работу в онлайне. Вы помогаете делать жизнь в городах лучше и комфортнее».

Авторы проектов отметили, что большую поддержку ощутили со стороны местной администрации.

Проект "Я сам" Фото: предоставлено пресс-службой

А заместитель главы Железногорска Константин Булгаков в свою очередь добавил:

- Мы благодарны проектам «Сделаем вместе!» и уже не представляем жизнь нашего города без них. Хотел бы поблагодарить участников конкурса и отметить, что они пользуются уникальной возможностью, у них есть ресурсы, благодаря компании «Металлоинвест», чтобы реализовать свои планы, найти себя, сделать что-то полезное для людей, для города. Надеюсь, что 2021 год даст нам больше возможностей, чтобы проявить себя и ряды активных, небезразличных людей пополнятся.

Участвуйте, дерзайте, побеждайте!

- Поздравляю вас с пятилетним юбилеем этого замечательного проекта. Вы все молодцы! 2020 год был очень сложным для всего человечества. Но вы – люди с активной жизненной позицией, вы работаете на будущее, создаете большую, уверенную платформу для старта новых поколений, - сказал директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева Борис Сорокин. - Всем вам огромное спасибо за вашу позицию. Участвуйте, дерзайте, побеждайте! Ждем новых идей и, надеюсь, что у нас все получится.

Николай Ключников, руководитель внешних социальных программ МГОКа считает, что грантовый конкурс «Сделаем вместе!» Помогает не только развивать гражданское общество в регионе, но и решить многие социальные вопросы:

- За последние пять лет мы стали настоящими друзьями – в Железногорске сформировалось дружное сообщество неравнодушных и активных людей, и с каждым годом оно становится все больше.

Самые теплые слова благодарности - Компании за ее заботу. В прошлом году нас увеличился грантовый фонд. Это позволило расширить границы проектов. Приятно, что наши проекты занимают престижные места в региональных конкурсах. Например, проект ГТО. Есть уникальные инициативы. Такие, как «Теремок» для малышей» 18-го детсада Железногорска, который помогает адаптации детей с полутора лет.

Наши проекты направлены на благополучателей, на развитие сообщества, на решение проблем жителей города. Это показывает, что мы растем. Спасибо администрации города за то, что нас слышат, есть обратная связь. Это помогает качественно реализовать наши идеи.

Впереди – новый этап

Из 25 проектов, которые были реализованы в Железногорске Курской области в 2020 году, шесть посвящены развитию спорта. Так, все участники проекта «Академия ГТО», благодаря занятиям улучшили свою физическую форму и показатели здоровья. А больше половины выполнили все нормативы на знак отличия ГТО. Активисты проекта «Спортивная команда» приобщили к занятиям плаванием и гиревым спортом детей из многодетных семей Железногорска. Занятия стрельбой – это не только спорт, но и способ патриотического воспитания и подготовки к службе. «Учимся стрелять, метко попадать» - под таким девизом был реализован проект, в ходе которого школьники Железногорска освоили азы стрелкового спорта. А благодаря проекту «Спорт – норма жизни» уровень заболеваемости воспитанников детсада номер 19 стал существенно ниже, чему способствовали регулярные спортивные занятия и дворовые игры, в которые дети играли как в садике, так и дома. Благодаря проекту «Академия здоровья» удалось вовлечь людей с ограниченными возможностями в активную, насыщенную яркими событиями жизнь. Для них проводились спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы, семейные квесты.

Проект "Цветы победителю" Фото: предоставлено пресс-службой

Пандемия диктует свои ограничения во всех сферах, в том числе и к сфере образования. Проект конференция «Траектория взаимодействия в развитии цифровых навыков» помог учителям Железногорска освоить диджитал-компетенции, познакомиться с новациями в онлайн-обучении и образовательной робототехнике. В год юбилея Победы сразу два проекта были посвящены сохранению памяти о великом подвиге. Проект «Стоят обелиски на русском просторе» привлек воспитанников ВПК «Застава» к сбору информации о памятниках и обелисках Железногорского района и их обустройству. Команда и волонтеры проекта «Цветы победителю» создали цветники и установили их на мемориале в Железногорске.

Привыкание к детскому саду – задача непростая. Сделать адаптацию максимально приятной для 20 малышей в возрасте полутора лет помог проект «Теремок для малышей». Эти и другие инициативы были реализованы в городе горняков в 2020 году.

Уже через месяц стартует новый этап – шестой конкурс «Сделаем вместе!», в рамках которого работа корпоративных волонтеров продолжится.

А главный итог конкурса – объединение и поддержка неравнодушных людей, которые создают особую среду и созидают на благо любимого города.