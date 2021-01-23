В Курске на несанкционированный митинг вышли школьники

Официальных данных о количестве участников пока нет Фото: из открытых источников

23 января на несанкционированный митинг в Курске вышли школьники. Подобные акции в российских городах проводят сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального. Собравшись в центре города молодежь организованной колонной начала движение. Официальных данных о количестве участников пока нет.

Правоохранители, контролирующие проведение несанкционированной акции, отводили молодых людей в сторону, уговаривая разойтись. Из полицейской машины напоминали о действующем в области режиме повышенной готовности, во время которого запрещены массовые мероприятия.

В ходе акции сотрудники полиции задержали несколько журналистов, которые снимали происходящее на телефоны. Представителей прессы посадили в полицейские машины увезли в отделы, а затем отпустили.