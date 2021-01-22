Соответствие систем энергетического менеджмента международным стандартам подтвердили предприятия Металлоинвества

Анализу подверглась работа основных подразделений и управлений производственных площадок Фото: предоставлено пресс-службой

ОЭМК им. А.А. Угарова, Уральской Стали, Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева проверили независимые аудиторы компаний TÜV THÜRINGEN (Австрия), Burau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch (Великобритания), BSI Group (Великобритания) и TÜV NORD CERT GmbH (Германия). Эффективность систем энергетического менеджмента и их соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 предприятия компании «Металлоинвест» подтвердили.

Анализу подверглась работа основных подразделений и управлений производственных площадок Металлоинвеста, выполнение соответствующих законодательных и нормативных требований.

Директор департамента энергетики и энергоресурсов Металлоинвеста Сергей Щербина рассказал, что успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе и слаженному взаимодействию руководителей и специалистов комбинатов и департамента энергетики и энергоресурсов Компании:

– В рамках этой работы была утверждена Программа повышения энергоэффективности, стратегической целью которой является снижение доли затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции, гарантирование бесперебойного энергоснабжения, обеспечение развития производства необходимым объемом энергоресурсов

Специалисты добавили, что в Компании особое внимание уделяется вопросам энергосбережения и энергоэффективности, а также вовлечению и профессионализму работников.

На всех предприятиях в рамках действующей интегрированной системы менеджмента также сертифицированы системы менеджмента качества, управления охраной труда и промышленной безопасностью, экологического менеджмента.

А интегрированная сертифицированная система менеджмента – это показатель международной конкурентоспособности Компании.