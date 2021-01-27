«Цифра» экономит время и повышает эффективность

Работа по внедрению платформы в Компании началось год назад Фото: предоставлено пресс-службой

Внедрение роботизированной автоматизации (RPA) на предприятиях компании «Металлоинвест» существенно сократило время выполнения рутинных задач.

В качестве одной из RPA-платформ была выбрана система UiPath.

Как рассказал директор кластера Robotics JSA Group Артем Африкян, RPA-платформа UiPath обладает большим количеством учебных материалов и достаточно интуитивна в работе:

- Благодаря этому человек, имеющий базовые знания в сфере разработки, без особого труда может начинать создавать роботов, совершенствуясь в процессе работы.

Работа по внедрению платформы в Компании началось год назад. Сначала роботизировали процессы проверки потенциальных контрагентов, финансовых проводок и кадровой сферы.

Сейчас «цифра» - на службе сотрудников экономической безопасности, финансового направления, специалистов по учету персонала. Все это повысило эффективность бизнес-процессов.

По словам генерального директора в РФ и СНГ в UiPath Светланы Анисимовой, использование RPA-платформы UiPath крупными промышленными компаниями позволяют им совместить объективно необходимый уровень централизации с высокой гибкостью бизнес-процессов.

– При этом простота работы с решением позволяет им не только внедрять систему собственными силами, но и самостоятельно расширять область ее применения, перенося модули на другие сферы деятельности предприятия, -отметила Анисимова.