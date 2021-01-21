Коронавирус в Курске, последние новости на 21 января 2021: открылась запись на вакцинацию

Запись на прививку уже открыта во всех поликлиниках города и районов Фото: Из архива "КП"

В январе-феврале в Курскую область поставят 50 тысяч доз вакцины. С поступления крупной партии начнется массовая вакцинация населения региона. Запись на прививку уже открыта во всех поликлиниках города и районов.

Уточнить номер телефона медучреждения, к которому вы прикреплены для записи на вакцинацию, можно на горячей линии «122». Линия работает с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных.

Информацию можно получить и на координирующей линии по вакцинации, которая работает в кожвендиспансере по телефону 70-60-00. Специалисты ответят на вопросы о правилах вакцинации и возможных побочных эффектах. Линия работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.

В конце января на сайте госуслуг появится отдельная специализированная форма для записи на вакцинацию. Тогда же будет доступна запись на прививку на региональном портале https://talon.kurskzdrav.ru/.

За сутки еще у 179 курян подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения ковид.

За минувшие сутки от ковид умерли еще трое курян. С коронавирусом и пневмонией в больницах находятся 1518 курян.

За минувшие сутки выздоровели в Курской области 157 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии выписали 21426 переболевших коронавирусом.

Для Курской области закупили еще 30 холодильников для хранения вакцины от коронавируса.