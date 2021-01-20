«Мираторг»: более 300 000 рублей для школы-интерната

Церемония вручения подарков.

Примечательно, что спонсорская помощь оказана из средств, взысканных с ответчиков по делу о защите деловой репутации компании.

Юридический департамент агрохолдинга ведет активную работу по защите деловой репутации компании в установленном законом порядке. Ранее пресс-служба холдинга сообщала, что взысканные с ответчиков в пользу холдинга и его руководителей штрафы и компенсацию морального вреда «Мираторг» намерен направлять на поддержку тяжелобольных детей и сирот в регионах присутствия.

Первым добрым делом в новом году стала помощь Ивановской школе-интернату для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющей на обеспечении 50 ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Закупку и передачу подарков организовали сотрудники службы безопасности холдинга, которые побывали в гостях у воспитанников школы-интерната. Взысканная с ответчиков компенсация по одному из выигранных дел составила более 300 тысяч рублей. Полученные средства были направлены на закупку спортивной обуви для детей и инвентаря в спортзал, канцелярских принадлежностей, а также строительных материалов для ремонта.

- Благотворительность – один из ключевых элементов корпоративной социальной политики «Мираторга». Компания традиционно участвует в акциях помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации: сотрудники холдинга регулярно навещают воспитанников из детских домов, маленьких пациентов клиник. Средства, взысканные через суды, станут одним из источников помощи тем, кто нуждается в обеспечении базовых потребностей для здорового и счастливого детства, – прокомментировала пресс-служба «Мираторга».

Справка КП

В Курской области холдинг реализует проекты по выращиванию зерновых, производству свинины, розовой телятины, кормов для домашних животных, а также запускает крупнейшую в Европе мясохладобойню. На предприятиях холдинга в регионе трудится более 3000 человек, а с запуском всех этапов МХБ будет создано дополнительно еще 4800 рабочих мест.