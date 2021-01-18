В преддверии начала масштабной вакцинации от коронавируса в администрации Курской области состоялась онлайн-конференция, во время которой представители системы здравоохранения ответили на самые распространенные вопросы о прививке.Всего в Курскую область с ноября 2020 года поступило количество доз, позволяющее привить 3392 человека. Получили первый компонент вакцины 2572 курянина, из них 1342 - уже два компонента.Сейчас работают 20 пунктов вакцинации, до конца недели развернут еще восемь. Продолжают прививать граждан из групп риска: медработников, педагогов, сотрудников социальной сферы, спортивных организаций, МФЦ, маломобильных граждан. Начали вакцинацию журналистов.Когда в нашем регионе начнется масштабная вакцинация, и как записаться желающим?Масштабная вакцинация населения начнется с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Минздравом России поставлена задача привить не менее 60% населения. В ближайшее время на портале госуслуг станет доступна опция, позволяющая всем гражданам старше 18 лет заявиться на вакцинацию. Разрабатывается и функционал записи через поликлинику. В первую очередь будут прививать тех, кто состоит на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, пациентов 60 лет и старше. Вакцинация бесплатная и добровольная.Безопасна ли прививка для людей с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой, эндокринной и центральной нервной системами?Да, вакцина является безопасной. Она разработана на основе аденовируса, на который подсажены белки коронавируса. Это не сам вирус – вызывать заболевание «Спутник V» не может, но гражданам с хроническими заболеваниями любую прививку нужно ставить с осторожностью. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, заболевание не должно быть в стадии обострения. Не рекомендуется перед вакцинацией принимать никакие препараты, сдерживающие иммунный ответ; речь идет, в частности, об антигистаминных.Были ли в Курской области случаи заболевания коронавирусом после проведенной вакцинации? Какие все же побочные эффекты могут быть?Любая вакцина в течение двух суток может вызвать такую реакцию организма, как повышение температуры, болезненность в области инъекции. Это же относится и к «Спутнику V». Вакцина двухкомпонентная, она прививается с интервалом в 21 день. В нашем регионе отмечено шесть случаев, когда граждане до введения второго компонента заболевали коронавирусом, однако переносили инфекцию в легкой форме. Они заболели не от прививки, а, вероятнее всего, заразились еще до введения первого компонента, либо являлись бессимптомными носителями.Сколько нужно времени для формирования иммунитета, и на какое время хватает действия вакцины?На выработку иммунитета необходимо не менее 42 дней. В этот период получившему вакцину нужно быть максимально внимательным и соблюдать все меры профилактики. Вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. Считается, что «Спутник V» дает защиту от коронавируса на два года, но вопрос еще изучается учеными.Когда сможем сказать, что пандемия коронавируса пошла на спад?Коллективный иммунитет вырабатывается тогда, когда привито не менее 60-70%. Только когда это произойдет, мы сможем говорить о снижении заболеваемости. В целом этого можно добиться двумя способами: либо переболеть всем (что приведет к большим человеческим потерям), либо привиться. Последний способ максимально эффективный и менее болезненный для общества.Необходимо ли перед прививкой сдавать тест на антитела к коронавирусу?В рамках клинических испытаний перед вакцинацией действительно проводили анализ на антитела. На сегодня официально проходить такие исследования перед прививкой не требуется. Вы можете сделать это в частном порядке. Если не прошло и полугода после болезни, то антитела наверняка еще сохранились и прививаться нет необходимости. Однако через полгода после болезни нужно поставить вакцину - иммунизация повышает уровень защиты организма. При этом важно продолжать носить маску - вы можете быть переносчиком вируса.