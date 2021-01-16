За минувшие сутки в Курской области зарегистрировано 178 новых случаев ковид. Всего с начала пандемии по официальным данным коронавирусом переболели более 23, 4 тысяч курян.За минувшие сутки в Курской области от тяжелой ковидной пневмонии умерли два человека. Это двое мужчин 61 и 71 года.В больницах с ковид и пневмониями находится более полутора тысяч курян, в том числе на ИВЛ - 153 человека. Из них на инвазивной – 13.За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 176 человек. Всего с начала пандемии - более 20,6 тысяч.Больше всего новых случаев ковид в регионе зафиксировано в Курске - 85, Конышевском, Медвенском районах и Обояни - по девять.Курянам, переболевшим ковид, не рекомендуют окунаться в прорубь.Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта и полиции провели очередной мониторинг соблюдения масочного режима в городском общественном транспорте.Курские спасатели продолжают проводить дезинфекционную обработку улиц, парков, вокзалов, объектов социального обслуживания и общественных территорий.