Новый 240-тонный БЕЛАЗ приступил к работе на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А.В. Варичева. Гигант перевозит горную массу к перегрузочным пунктам и дробильно-конвейерному комплексу. Автомобиль закуплен в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса, цель которой - обновление парка и переход на высокопроизводительную технику.Как рассказал начальник службы эксплуатации автотракторного управления Михайловского ГОКа Виктор Кузнецов, по сравнению с 220-тонниками новый БЕЛАЗ перевозит за смену на 600 тонн больше, а за месяц – на 30 тысяч тонн:– В дополнение к самосвалам приобретаются экскаваторы с объемом ковша 18-20 кубических метров. Это обеспечивает оптимальное соотношение кузова машины и ковша экскаватора.Это третья машина такой грузоподъемности на комбинате. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию еще один такой же большегруз.Мощность двигателя самосвала увеличена на 200 лошадиных сил. Это помогает ему уверенно маневрировать на подъемах. Усилены элементы передней подвески, рулевые тяги и шаровые опоры, которые обеспечивают устойчивость на дороге и плавность хода. Кузов самосвала оснащен массивным передним козырьком, который полностью закрывает технологическую площадку и кабину от падения обломков горной породы. На БЕЛАЗе есть современные системы автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах и видеообзора. Бортовой компьютер контролирует все параметры работы большегруза.В новой технике работает пилотный проект – система безопасности «Антисон». Камеры в кабине фиксируют мимику, движение глаз и повороты головы водителя. Как только робот распознает признаки усталости или сонливости, звучит звуковой сигнал. После испытаний будет принято решение о внедрении такой же системы на другой карьерной технике.