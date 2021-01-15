В «Курской фармации» работает горячая линия по вопросам обеспечения жителей региона льготными лекарственными препаратами. По телефону 50-60-50 звонки принимают с 08:00 до 20:00 без выходных.Работу call-центра обеспечивают шесть сотрудников. Здесь могут узнать, где и в какой аптеке есть необходимый препарат, или уточнить сроки его поступления.- С аналогичными вопросами люди обращались к нам и ранее. Часть случаев решаем в индивидуальном порядке, при необходимости связываемся с поликлиниками, чтобы проконсультировать людей. Оператор фиксирует все обращения для обратной связи со льготниками. Аптечные пункты «Курской фармации» присутствуют практически в каждой поликлинике города и районах региона. Сеть продолжим расширять, - рассказала генеральный директор организации Галина Котлярова.Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств в областном комитете здравоохранения тоже продолжит работу. Граждане могут обращаться по телефону 8 (4712) 58-67-19. Линия действует с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).В этом году на льготное финансовое обеспечение выделено более миллиарда рублей; это средства и федерального, и регионального бюджетов.- Уже заключены контракты на поставку льготных лекарственных препаратов на сумму более 400 млн рублей. В ближайшее время будут заключены контракты еще на 200 млн рублей. Это 60% от общей суммы, выделенной на льготное лекарственное обеспечение в этом году, - рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Елена Агаркова.Однако случаи задержки с обеспечением курян льготными лекарствами действительно возникают.Иногда это и несвоевременная отгрузка фирмами-поставщиками уже закупленных комитетом препаратов, что связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Штрафные санкции в настоящее время к поставщикам, отгружающим лекарства, отменены - также по причине пандемии, пояснили в комитете здравоохранения.Денежные средства выделяются из федерального бюджета поэтапно, процедуры закупок длятся 45 дней и более. Поставщики не всегда в них участвуют из-за начальных низких цен на препараты. К примеру, аукцион может быть отменен из-за отсутствия участников; тогда он проводится повторно, и на это уходит время.Комитет здравоохранения намерен усилить контроль за работой поликлиник, связанной с выпиской рецептов. Врачи, назначая льготные препараты, должны владеть всей информацией об их наличии на складе и при необходимости сразу подбирать препараты аналогичной фармацевтической группы. Они обязательно должны быть ознакомлены с заявками, поданными поликлиникой для проведения закупок, добавили в Доме Советов.