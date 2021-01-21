Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На предприятиях Металлоинвеста стартовала вакцинация против ковид

Здоровье сотрудников перед прививкой проверят на наличие противопоказаний
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудники Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева могут записаться на вакцинацию

Сотрудники Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева могут записаться на вакцинацию

Фото: предоставлено пресс-службой

На предприятиях компании Металлоинвест началась вакцинация сотрудников от коронавируса. Сейчас составляют списки желающих сделать прививку. А сама прививочная компания пройдет в государственных медорганизациях.

Геолог Михайловского ГОКа Николай Ломака один из первых сделал прививку.

- Прививка абсолютно безболезненная, сейчас самочувствие нормальное, - говорит Николай Иванович. – Специфика моей работы не дает возможности работать удаленно. Я общаюсь с большим количеством людей и для меня важно обезопасить себя и окружающих от распространения инфекции.

Сотрудники Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева могут записаться на вакцинацию у ответственных лиц в подразделениях. Списки желающих получить прививку передадут в Группу охраны здоровья предприятия. Затем составят график вакцинации работников комбината на базе Железногорской городской больницы.

Важно, что здоровье каждого работника перед прививкой проверят на отсутствие противопоказаний. А после вакцинации состояние привитых будет контролировать ситуационный центр МГОК-здоровье.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые