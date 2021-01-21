На предприятиях Металлоинвеста стартовала вакцинация против ковид

Сотрудники Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева могут записаться на вакцинацию Фото: предоставлено пресс-службой

На предприятиях компании Металлоинвест началась вакцинация сотрудников от коронавируса. Сейчас составляют списки желающих сделать прививку. А сама прививочная компания пройдет в государственных медорганизациях.

Геолог Михайловского ГОКа Николай Ломака один из первых сделал прививку.

- Прививка абсолютно безболезненная, сейчас самочувствие нормальное, - говорит Николай Иванович. – Специфика моей работы не дает возможности работать удаленно. Я общаюсь с большим количеством людей и для меня важно обезопасить себя и окружающих от распространения инфекции.

Сотрудники Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева могут записаться на вакцинацию у ответственных лиц в подразделениях. Списки желающих получить прививку передадут в Группу охраны здоровья предприятия. Затем составят график вакцинации работников комбината на базе Железногорской городской больницы.

Важно, что здоровье каждого работника перед прививкой проверят на отсутствие противопоказаний. А после вакцинации состояние привитых будет контролировать ситуационный центр МГОК-здоровье.