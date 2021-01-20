Металлоинвест рекордно увеличил ESG-рейтинга EcoVadis

В 2019 году Металлоинвест стал первой российской частной компанией, которая открыла кредитную линию «зеленого» финансирования Фото: предоставлено пресс-службой

65 баллов в рамках ежегодной оценки ESG-рейтинга EcoVadis получила компания Металлоинвест. Это позволило ей войти в топ 7% лучших мировых компаний

и подтвердить соответствие «Серебряному» уровню.

Рейтинг Компании вырос на пять баллов. Это рекорд прироста с момента получения дебютного рейтинга два года назад, в 2018-м. Нужно отметить, что среднее значение по отрасли металлургии - 43 балла.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев заявил, что вопросы устойчивого развития - неотъемлемая часть нашей долгосрочной стратегии Металлоинвеста:

- Мы высоко ценим наши партнерские отношения как с клиентами, поставщиками и подрядчиками, так и с сотрудниками Компании. Поэтому уделяем большое внимание совершенствованию политик и внедрению лучших практик, которые способствуют созданию комфортной среды для всех заинтересованных сторон. Новая оценка ESG-рейтинга Компании отражает существенный прогресс Металлоинвеста в этой области и позволяет нам снизить процентную ставку по линии «зеленого» финансирования, открытой в банке ИНГ

К слову, в 2019 году Металлоинвест стал первой российской частной компанией, которая открыла кредитную линию «зеленого» финансирования, процентная ставка по которой была привязана к рейтингу EcoVadis. А в минувшем году был продлен срока действия линии на три года.

Среди производителей металлоресурсов и стали Металлоинвест входит в число 9% лучших по критерию «Окружающая среда» и 5% лучших по критерию «Трудовые права и права человека».