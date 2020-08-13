Три миллиона рублей – на социальные инициативы

Центр развития и социальной адаптации «Мы вместе!» вот уже три года помогает "сложным" детям, а теперь сможет оказать поддержку и их родителям Фото: предоставлено пресс-службой

27 социальных проектов жителей курского города горняков Железногорска получат свое воплощение до конца этого года. Социальные инициативы касаются совершенно разных сторон жизни. Объединяет их одно – все они необходимы железногорцам.

Так, многие проекты нацелены на расширение горизонтов развития детей. Так, в рамках социальной инициативы «Безопасность наших детей» журналисты, артисты, художники составили и выпустили специальные детские книги, в которых советы профессиональных спасателей изложены в форме увлекательных историй.

Руководитель проекта Яна Гончарова рассказала, что основой для обложки книги стали детские рисунки:

- Мы выбирали в результате специального онлайн-конкурса. Девочки и мальчики рисовали картинки на тему похода в лес, а родители фотографировали и присылали их нам.

Так в свет вышли уже две книги-памятки: «Что делать, если ты заблудился в лесу» и «Однажды летом в походе». Все экземпляры разошлись по образовательным учреждениям Железногорска и Железногорского района.

Проект «Солнечный круг» был предложен железногорским центром развития и социальной адаптации «Мы вместе!». Центр работает в Железногорске уже три года. Его специалисты помогают детям, страдающим различными заболеваниями.

Автор социальной инициативы, работник Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Сергей Лебедев говорит, что теперь решили обратить внимание и на родителей «сложных» детей, им тоже нужна помощь и поддержка:

- Нередко они живут в состоянии стресса, эмоционально выгорают. Чтобы проводить психологическую коррекцию с родителями, и был разработан этот проект.

Так, на базе центра открылся кабинет психолога и родительский клуб «Островок». Здесь в свободной, дружеской обстановке родители общаются со специалистами. Люди уже почувствовали отдачу.

Реализация этих проектов и многих других стала возможной благодаря грантам конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». В 2020 году общая сумма поддержки составила 3 млн рублей.