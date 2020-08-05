Металлоинвест показал уверенный рост

Металлоинвест огласил операционные результаты за первое полугодие 2020 года.

Назим Эфендиев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, обозначил итоги как «уверенный рост»:

- Компания по всем ключевым видам продукции – железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь – продемонстрировала уверенный рост показателей производства и реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он также отметил, что стратегия по наращиванию доли высококачественной продукции в товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению устойчивости сбыта Компании в условиях волатильности товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом.

Производство железной руды выросло

Объем производства железной руды вырос на 2,6% г/г до 20,2 млн тонн, что в основном обусловлено увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на концентрат. Во 2К 2020 объем производства железной руды снизился на 1,7% г/г и составил 9,9 млн тонн. Такая динамика во многом связана с проведением плановых текущих ремонтов ЦО-1,3 во 2К 2020

• Выпуск окатышей по итогам 1П 2020 вырос на 0,6% г/г и составил 14,2 млн тонн, что преимущественно обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной линейки окатышей. Во втором квартале 2020 года объем производства окатышей сократился на 2,0% г/г. Ключевым фактором является проведение планового капитального ремонта ОМ-2 на МГОКе

• За 1П 2020 Компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением производительности

Экспорт в Китай стал драйвером роста

• По итогам 1П 2020 объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 8,4% г/г и составил 13,5 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Китай

• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ), продолжает превалировать в общем объеме поставок железорудной продукции Компании – 74% в 1П 2020 и в 1П 2019

• Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок снизилась до 47% в 1П 2020 по сравнению с 55% в 1П 2019, что связано с увеличением поставок на экспорт

• Объем экспортных поставок вырос на 28,3% г/г за счет увеличения отгрузок в Азию (в два раза)

Чугуна меньше, стали - больше

• В первом полугодии Металлоинвест произвел 1,3 млн т чугуна, что на 7,2% ниже показателя аналогичного показателя прошлого года. Такая динамика в основном связана со снижением производительности ДП-3 на Уральской Стали

• Объемы производства стали выросли на 4,6% г/г до 2,5 млн тонн в основном в связи с проведением реконструкции ГМП -2 на Уральской Стали, а также увеличением производительности на фоне изменения сортамента на ОЭМК

Поставки металлургической продукции на российский рынок упали

• На фоне сокращения производства чугуна, а также в связи с ростом внутреннего потребления, обусловленного увеличением выпуска стали, поставки чугуна внешним потребителям снизились до 0,7 млн тонн по сравнению с 0,9 млн тонн за аналогичный период 2019 года.

• Доля поставок стальной продукции HVA составила 35% (46% за 1П 2019)

• Поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4% г/г и составили 31% от общего объема отгрузок.