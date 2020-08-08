Коронавирус в Курске, последние новости на 8 августа 2020: в администрации возобновляется прием граждан

К приему курян все готово Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 10 августа возобновляется личный прием граждан в Администрации Курской области. В Общественной приемной губернатора сделали капитальный ремонт. К приему курян все готово.

Ежемесячно в Общественную приемную поступает до двух тысяч обращений граждан: письменных, электронных (через сайт Администрации Курской области и интернет-портал «Действуем вместе»), телефонных. Кроме того, порядка 300 человек приходят для решения или уточнения своих вопросов лично.

Получить информационно-консультационную помощь можно в приемной граждан по адресу: 305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов (вход со стороны парка им.1 Мая), время приема: ежедневно с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Круглосуточно работает горячая линия: 8(4712) 70-21-21.

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