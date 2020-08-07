Где в Курске погулять на День физкультурника?

Курян просят соблюдать меры безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 августа в 17.00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) пройдет второй фестиваль здорового образа жизни «Зона газона – здоровый пикник». В этом году главным посылом фестиваля станет девиз «Время быть здоровым» - «Time to be healthy».

В парке будут работать 25 площадок - лекторий, чемпионаты по игре в «Классики» и «Крестики-нолики», гигантские шашки и шахматы, чемпионат по дворовым играм - «Резиночка», «Вышибалы», «Квадрат» - стритбол, мини-гольф, сапсерфинг, танцы, фотозона, площадки по сдаче норм ГТО, конно-спортивной школы, спортивного туризма, исторической реконструкции, бампербол, бадминтон, летний хоккей интерактивный планетарий, фестиваль йоги и другие.

На главной сцене выступят молодежные музыкальные коллективы. На площадке лектория состоятся встречи с олимпийскими чемпионами. Также с лекциями по теме здорового образа жизни выступят спикеры – активные участники проекта «Зона газона – умные пикники».

В Железнодорожном округе в день физкультурника, после капитального ремонта, откроется спортивный клуб «Вымпел» (ул. Герцена, 3). Юных боксеров и борцов ожидают новый оборудованный зал с современными снарядами, тренажерами и профессиональный тренерский состав.

А в 18.00 на спортивной площадке в сквере «Героев 16-й воздушной Армии» стартует окружная спортивно-игровая программа «Курск- спортивный!».

В Детском парке КурскаВ Детском парке Курска состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Они стартуют 8 августа в 10:00.

Также 8 августа в 11:30 на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч по футболу между командами администрации области и города. В 17:00 участники акции Российского союза спортсменов «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» встретятся со спортивной общественностью в рамках проекта «Зона газона – умный пикник».

В Медвенском районе откроется площадка для воркаута, в Конышевке пройдут соревнования и уличные тренировки на стадионе.

Все спортивные мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: уастникам замерят температуру, руки обработают антисептиками. Кроме того, участники, зрители и технический персонал должны будут использовать средства индивидуальной защиты, за исключением соревнований и разминки.

Организаторы просят курян соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором при посещении площадок.