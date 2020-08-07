В центре Курска обнаружили старинный подвал

Подвал обнаружили в районе библиотеки имени Асеева Фото: Светлана ВОЛКОВА

В центре Курска общественники обнаружили вход в старинный подвал

На территории сквера около областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева просел грунт. Общественный активист Олег Погожих спустился в проем и обнаружил помещения, где сохранилась старая кирпичная кладка.

- Размер и цвет кирпичей, технология их укладки в сводчатые потолки позволяют предположить, что это очень старое помещение, - поделился впечатлениями от увиденного общественник. - Думаю, что это - вершина айсберга. Обнаружил несколько помещений, которые, к сожалению, засыпаны песком и мусором. Сегодня могу утверждать, что подвал не менее 40 – 50 квадратных метров и он находится в хорошем состоянии.

Присутствовавший на месте историк Юрий Озеров предположил, что это может быть подвалом какого-то надворного строения одной из старых городских усадеб.

- Курск в преддверии 1000-летия начинает раскрывать свои тайны. Видно, что подвал имеет историческую ценность, но нам необходимо провести экспертизу открывшихся помещений, - резюмировал мэр Курска Виктор Карамышев. - Дал поручение комитету по управлению муниципальным имуществом Курска заняться этим вопросом максимально оперативно.

Теперь, специалистам комитета предстоит провести ряд процедур, предусмотренных законодательством и заказать проведение историко-культурной экспертизы.

Однако, как показывает практика, с поиском экспертов могут возникнуть трудности. Об этом свидетельствует ситуация с винными подвалами на улице Большевиков. Комитет по управлению муниципальным имуществом направил заявки 25 экспертам, но пока откликнулся лишь один. Для того, чтобы запустить конкурсную процедуру на проведение историко-культурной экспертизы, необходимо получить не менее трех заявок, говорят в мэрии.

Сейчас в целях безопасности и сохранения объекта он законсервирован. Здесь поставили ограждение и щит, закрывающий проем. В мэрии пообещали "усилить" охрану.