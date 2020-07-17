Коронавирус в Курске, последние новости на 17 июля 2020: пострадавшие от пандемии арендодатели получат поддержку

Из-за ограничительных мер во время пандемии многие магазины были вынуждены приостановить деятельность. В этой ситуации пострадали и владельцы помещений. Указанные предприниматели могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

«Претендовать на эту поддержку могут арендодатели – организации и ИП, которые пошли навстречу своим арендаторам и предоставили им отсрочку по платежам на период простоя. Они должны иметь соответствующий ОКВЭД 68.2 – «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом». Но региональная администрация расширила критерии и включила ещё один ОКВЭД 47.1 – «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», – сообщил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Важно, чтобы арендодатель был собственником сдаваемого объекта и входил в специальный перечень. Для включения в перечень арендодателям необходимо предоставить заявление и документы в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. Справки по тел: 8(4712) 70-01-27.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июля 2020 года составило 5765 человек. В том числе за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения.

По состоянию на 16 июля в регионе всего провели 127 754 исследования материала на COVID-19, в том числе за 15 июля проведено 1672 исследования. Всего проведено 12264 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

В Курске отремонтировали центр для несовершеннолетних. Из-за коронавируса работа социального учреждения была приостановлена. За это время здесь сделали косметический ремонт в приемном отделении и приобрели за счет областного бюджета автобус.