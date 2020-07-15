«Мираторг» увеличивает поголовье овец

В рамках проекта расширения овцеводческого комплекса в Фатежском районе компания планирует увеличить к началу2023 года поголовье овцематок в 2,3 раза - до 70 тысяч голов.

«Мираторг» реализует полный цикл производства продуктов питания и сервисного обслуживания «от поля до прилавка». В Курской области: компания развивает проекты по растениеводству, выращиванию молодняка молочного скота, индустриальному овцеводству и производству кормов для домашних питомцев.

В 2018 году холдинг запустил в регионе овцеводческий комплекс «Фатежская ягнятина». Пилотный проект индустриального производства ягнятины с круглогодовым стойловым содержанием поголовья не имеет аналогов в стране. В отличие от традиционного для России выпаса на открытых пастбищах, технология закрытого содержания гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса. Овцеводческий комплекс проектной мощностью 30 тысяч овцематок и 3,3 тысячи тонн ягнятины в живом весе в год соответствует самым высоким мировым стандартам и использует в своей работе технологии стран-лидеров овцеводства – Австралии и Великобритании. Инвестиции в проект составили 2,97 миллиарда рублей. Запуск площадки позволил создать порядка 100 рабочих мест и обеспечить 34 миллиона рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в год. Агрохолдинг последовательно наращивает объемы производства и планирует расширение комплекса. Проект позволил нарастить поголовье для заселения животными новой овцефермы в Тульской области, запуск которой планируется уже в нынешнем году.

- Холдинг развивает направление овцеводства, чтобы повысить доступность мясной продукции для потребителей и обеспечить потребность рынка в качественном и безопасном отечественном продукте. Развитие проекта окажет положительный эффект в том числе и для социально-экономического развития Курской области: как в создании современных рабочих мест, так и в увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, — подчеркивает президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.