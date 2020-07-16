2020-07-15T20:53:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 16 июля 2020: предприниматели получат субсидию на профилактику коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 16 июля 2020
Яна ШЕЛЕСТ
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За период пандемии выдали около 30 микрозаймовЗа период пандемии выдали около 30 микрозаймовФото: Из архива "КП"
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По состоянию на 15 июля 2020 года число заболевших коронавирусом в Курской области составило 5734 человек. В том числе за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения. За сутки коронавирус выявили у восьми детей.

В Курской области с 15 июля открылись бассейны, также разрешили заниматься контактными и игровыми видами спорта на улице.

Около девяти тысяч предпринимателей пострадавших отраслей в апреле и столько же в мае получили субсидию – более 12 тысяч рублей на каждого сотрудника.

А с 15 июля стартовал прием заявок на новую субсидию. Она должна частично покрыть расходы, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.

За период пандемии в микрофинансовой организации (на базе центра «Мой бизнес») выдали около 30 микрозаймов на сумму свыше 52 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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