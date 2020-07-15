2020-07-15T16:14:43+03:00
Общество

17-летний курянин, рискуя жизнью, спас человека

Парень вынес из горящего дома соседа
Яна ШЕЛЕСТ
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Дмитрий схватил пьяного соседа вместе с матрасом, и вытащил на улицуДмитрий схватил пьяного соседа вместе с матрасом, и вытащил на улицуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17-летний Дмитрий Плеханов живет в деревне 2-я Васильевка Советского района Курской области. 11 июля поздним вечером парень возвращался домой с прогулки и увидел, что из окна соседнего дома валит густой черный дым.

Дима поднял на ноги своих родителей, а сам, не теряя ни минуты, подключил к крану шланг и побежал тушить соседский дом. На помощь отправился и его отец.

Дверь в дом оказалась отказалась закрытой, но парень знал, что внутри находится его сосед Сергей. Дмитрий кирпичом разбил окно, из него повалил дым. Парень начал лить воду, попал на проводку, его ударило током, но не остановило.

Забравшись в дом, Дмитрий схватил пьяного соседа вместе с матрасом, и вытащил на улицу. Тот плохо понимал, что происходило вокруг.

«В какой-то момент я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание от удушья», - рассказал парень спасателям.

Через пару минут подъехали пожарные, потушили тлевший матрас и начали проливать дом.

Пожар произошел скорее всего из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сегодня эта причина является одной из главных. Люди, входящие в так называемую группу риска, не всегда в полной мере осознают, насколько опасны могут быть их действия как для них, так и для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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