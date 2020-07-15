2020-07-14T21:25:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 15 июля 2020: в области открываются бассейны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 15 июля 2020
Яна ШЕЛЕСТ
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Соревнования на территории Курской области пока не проводятсяСоревнования на территории Курской области пока не проводятсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек. В том числе за последние сутки подтверждены еще 35 случаев заболевания.

С 15 июля в Курской области разрешаются:

- тренировки спортивных сборных команд Курской области на территории региона;

- проведение отборочных испытаний по физкультуре для поступающих в военные вузы;

- деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки на тренировочном этапе (1-4 годы);

- работа фитнес-клубов, бассейнов, иных спортивных организаций при условии их загрузки не более чем на 50%;

- занятия физкультурой и спортом на улице, в том числе контактные и игровые виды спорта.

Соревнования на территории Курской области пока не проводятся.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек. В том числе за последние сутки подтверждены еще 35 случаев заболевания.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек. В том числе за последние сутки умерли двое мужчин 76 и 54 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

С 14 июля в Курской области начали работу все детские сады, но с учетом эпидситуации их наполняемость составит 50%. Полностью дошкольные учреждения будут открыты только на третьем этапе ослабления ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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