На МГОКе освоили производство премиальных окатышей под металлизацию

Опытное производство железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) под выпуск горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) запущено на Михайловском ГОКе имени А.В. Варичева компании «Металлоинвест».

Пробные партии окатышей, изготовленных по новой технологии, отгружены на Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК). Там сейчас идут промышленные испытания при производстве ГБЖ и ПВЖ.

Цель испытаний – уточнить технико-экономические показатели производства DR-grade окатышей. Полученные данные будут учтены при производстве товарных партий нового продукта.

Производство DR-grade окатышей запущено в рамках комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа.

Подробнее об этом рассказал руководитель программы, директор департамента горнорудного производства УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов:

- Перед нами стоит задача вывести продукцию комбината в высшую мировую лигу. Ранее окатыши Михайловского ГОКа использовались в доменных печах, а с повышением качества они будут востребованы для производства металлизованного сырья. Наш премиальный продукт будет задействован в более «зеленых» цепочках производства стали. При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов ниже на 60%.

Новая продукция полностью удовлетворяет требованиям мирового рынка.

Так, содержание железа в окатышах составляет примерно 68%, уровень вредных примесей - диоксида кремния и серы – крайне низок: 1,4% и 0,003% соответственно.

Подойти к выпуску DR-grade окатышей на Михайловском ГОКе помогло освоения на комбинате производства высококачественного концентрата методом флотации. Специалисты Михайловского ГОКа в рамках лабораторных испытаний разработали технологию производства флотационного концентрата с содержанием железа более 71% и диоксидом кремния ≈ 1% из сырья Лебединского ГОКа. Промышленные испытания на участке флотации позволили выпустить флотационный железорудный концентрат в плановых объемах и с плановым расходным коэффициентом. Затем на фабрике окомкования отработали технологию получения железорудных окатышей для процесса металлизации.

Комплексная программа развития Михайловского ГОКа включает в себя ряд интересных проектов. Так, в минувшем году на обогатительной фабрике внедрили технологию тонкого грохочения Derrick.

Сейчас идет реализация второй очереди проекта тонкого грохочения - строительство корпуса дообогащения железорудного концентрата. Это позволит c 2022 года производить около 16,4 млн тонн высококачественного концентрата, в том числе, 8,8 млн тонн флотационного концентрата с содержанием железа 70%. Также на на фабрике окомкования модернизируют обжиговые машины. Весь этот комплекс мер направлен на повышение производительности, улучшение качества и расширение номенклатуры железорудной продукции.