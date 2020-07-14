Интернет от «Ростелекома» стал доступен жителям Кшенского и Олымского поселков Курской области

С начала июля пользоваться новыми цифровыми сервисами – Wink, «Умный дом», «Видеонаблюдение», «Ростелеком Лицей» и другими - получили возможность жители Кшенского и Олымского поселков. Всего более 2,5 тысяч местных курян смогут теперь подключить интернет и другие услуги. Для этого специалисты компании проложили более 50 км оптоволокна.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Подключение интернета в поселках и деревнях Курской области – одна из главных задач нашего филиала. Да, такая работа проводилась и раньше, но в меньших масштабах. И населенные пункты подключали не целиком, а фрагментарно: несколько улиц, какую-то часть деревни. Теперь мы заходим в районы с «ковровым покрытием», чтобы у жителей каждого дома в населенном пункте была возможность пользоваться всеми современными услугами в высоком качестве. Олымский и Кшенский – теперь тоже цифровизированы. И "Ростелеком" продолжает работать в этом направлении».

Сергей Костенников, один из первых абонентов «Ростелекома» в поселке Олымский: «Специалисты "Ростелекома" всё сделали быстро, аккуратно и качественно. Ребёнок уже дистанционно занимается без проблем, и семья довольна. Я очень рад, что и у нас в Олымском теперь есть высокоскоростной интернет. Поживём – увидим. Может и другие услуги подключу».

Абоненты в новых населённых пунктах теперь смотрят сотни каналов ТВ и еще большее число фильмов с помощью мультимедийной платформы Wink. Помимо большого объема разнообразного контента, она дает возможность останавливать, прокручивать вперед и назад, записывать на съемный носитель программы, видео и аудио. Кроме того, в Wink есть видеоуроки фитнеса, йоги, образовательные записи для школьников и абитуриентов «Ростелеком Лицея», а также аудиокниги. Для того, чтобы платить только за интересный контент, жители поселков выбирают тариф «Трансформер», позволяющий формировать тематические пакеты каналов и фильмов и не платить за лишнее.

Подробности о подключении можно узнать по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 1 квартал 2020 года составила 121,6 млрд руб., OIBDA достигла 47,1 млрд руб. (38,7% от выручки), чистая прибыль — 7,7 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».