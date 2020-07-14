2020-07-13T21:22:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 14 июля 2020: детские сады возвращаются к привычному режиму работы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 14 июля 2020
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Наполняемость составит 50%Наполняемость составит 50%Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

С 14 июля в Курской области начнут работу все детские сады, но с учетом эпидситуации их наполняемость составит 50%. Полностью дошкольные учреждения будут открыты только на третьем этапе ослабления ограничений.

Работа детских садов будет организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Для того чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо.

По всем вопросам можно обращаться в областной и городской комитеты образования и науки по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39 (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00).

На 7:30 13 июля в Курской области всего зарегистрировано 5666 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 за последние сутки.

15 июля в Курской области стартует детская оздоровительная кампания. Всего в регионе в этом году будут работать девять загородных лагерей и четыре санатория. Семь лагерей начнут прием отдыхающих с 15 июля, а два – с 1 августа.

Курская городская станция скорой медицинской помощи получила десять новых автомобилей. Обновленные машины класса С группы «Анестезиология-реанимации» поступили по федеральной программе для борьбы с последствиями новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ливень в Курске: из строя вышли светофоры, вода подмыла тротуар
Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек
В Курской области будут выпускать муку из конопли
В Курскую область поступили новые реанимобили
Центр Курска на две недели останется без горячей воды
В автокатастрофе погибла курская журналистка Анна Лозовская
В Курской области продолжают расчищать Сейм
Курский СК проводит проверку по факту гибели мужчины
В Курской области 62 льготника получили новые квартиры
15 июля в Курской области откроются детские лагеря
С начала лета в Курске утонули шесть человек
В Курской области продолжаются ремонты дорог
Курян предупредили о ливнях и грозах
В Курске ограбили продавца автомобиля
Частные инвесторы получили бесплатный доступ к эксклюзивным прогнозам Sberbank Investment Research
Курянка лишилась денег, желая выиграть приз
Билеты в Анапу и Адлер на поезда через Курск временно перестали продавать
Курянин до смерти забил мать-пенсионерку
Карта распространения коронавируса в Курской области 13 июля 2020: какие районы лидируют
В Курской области коронавирусом заболели еще 32 человека
В Курске выясняют причины пожара в кафе
В Курской области утонул еще один человек