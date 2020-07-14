Коронавирус в Курске, последние новости на 14 июля 2020: детские сады возвращаются к привычному режиму работы

С 14 июля в Курской области начнут работу все детские сады, но с учетом эпидситуации их наполняемость составит 50%. Полностью дошкольные учреждения будут открыты только на третьем этапе ослабления ограничений.

Работа детских садов будет организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Для того чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо.

По всем вопросам можно обращаться в областной и городской комитеты образования и науки по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39 (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00).

На 7:30 13 июля в Курской области всего зарегистрировано 5666 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 за последние сутки.

15 июля в Курской области стартует детская оздоровительная кампания. Всего в регионе в этом году будут работать девять загородных лагерей и четыре санатория. Семь лагерей начнут прием отдыхающих с 15 июля, а два – с 1 августа.

Курская городская станция скорой медицинской помощи получила десять новых автомобилей. Обновленные машины класса С группы «Анестезиология-реанимации» поступили по федеральной программе для борьбы с последствиями новой коронавирусной инфекции.