Коронавирус в Курске, последние новости на 12 июля 2020: на антитела к COVID-19 проверились только около 10 тысяч курян

К 12 июля всего проведено более 120, 5 тысяч исследований материала на COVID-19. За сутки в регионе делают более полутора тысяч тестов. Всего 10 235 исследований сделано на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

На 11 июля в Курской области всего зарегистрировано 5600 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за последние сутки превысило число новых больных. Выписано 77 пациентов, а коронавирус подтвердился у 40 человек.

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае. Коронавирус за месяц стал главной причиной смерти 5644 человек в России, еще в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.

По данным Росстата, в мае 13 курян погибли от COVID-19; он идентифицирован в полном объеме. Еще в одном случае вирус не идентифицирован, но течение заболевания говорит о том, что человек погиб от коронавируса.

Еще у семи курян COVID-19 не является основной причиной смерти, но он привел к смертельным осложнениям.

Среди тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания – 61 человек