2020-07-10T15:38:56+03:00
Недвижимость

В Курске на Малиновой запустили насосную станцию

Это предотвратит подтопление домовладений
Яна ШЕЛЕСТ
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Новая станция работает практически бесшумноНовая станция работает практически бесшумно
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О проблеме подтопления улиц Малиновой, Литовской, Бочарова, Рассыльной и прилегающих к ним переулков «КП» рассказывала неоднократно. В 2002 году на Малиновой начали строить насосную станцию, которая могла бы решить проблему, но из-за недостатка финансирования работы приостановили.

В 2019 году заключили договор с подрядной организацией на выполнение инженерно-геодезических изысканий, а также на проектные работы для капремонта сооружений защиты от подтопления. Проект разработали в соответствии с современными требованиями, он получил положительное заключение государственной экспертизы.

В марте 2020 года начали прокладывать трубопровод от станции до реки Тускарь, в июне – приступили к установке оборудования. Сейчас станцию запустили.

Новая станция работает практически бесшумно, она не будет беспокоить жителей близлежащих домов. Оборудование позволит оперативно понижать уровень воды до четырех метров от поверхности и предотвратит подтопление домовладений на близлежащих улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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