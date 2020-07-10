Коронавирус в Курске, последние новости на 10 июля 2020: ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Курской области постепенно стабилизируется, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

• Коэффициент заражения снизился до 0,86%.

• Из 1197 коек для больных COVID-19 свободны 773.

• Количество проводимых тестов в день на 100 тысяч человек — 125.

С 15 июля в Курской области ослабляют ограничения по коронавирусу. Возобновляется работа ресторанов, кафе, бань. Фитнес-клубы и бассейны могут работать с загрузкой не более 50 процентов. С 20 июля планируют открыть кинотеатры. С 25 июля должны возобновиться спортивные соревнования на улице, но с количеством участников до 100 человек.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.

Число выздоровевших составило 3877 человек, в том числе 55 пациентов выписали за последние сутки. От коронавируса умерли 44 человека.

Курские компании смогут получить субсидию на профилактику коронавируса. Заявку на субсидию можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика» уже с 15 июля, прием продлится до 15 августа.