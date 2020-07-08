«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) обеспечило доступность информации непосредственно на участке, а также дополнительную прозрачность процесса.

Для проведения голосования «Ростелеком» оборудовал средствами видеонаблюдения свыше 6100 ТИК и УИК на территории РФ. Всего было установлено 9750 камер.

В ТИК и УИК, где проходилоголосование, сотрудники «Ростелекома» организовали бесперебойную передачу данных по каналам связи, установив компактные IP-камерыс широким углом обзора. В поле зрения камер попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были смонтированы с учетом минимизации «слепых» зон.

Видеокамеры «Ростелекома» также были установлены на избирательных участках в Москве.С 1 по 2 июля трансляция изображения с них в режиме реального времени велась на портале общественного голосованияvybory.mos.ru. Граждане могли наблюдать за процессом голосованияс момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания протоколов. Количество пользователей портала составило 51640 человек.

Для сотрудников избирательных комиссий субъектов РФ был развернут специальный служебный порталsp.nashvybor2020.ru, на котором можно было отслеживать процесс настройки инфраструктуры видеонаблюдения, а также смотреть трансляцию в период проведения голосования.

«Уже много лет “Ростелеком” реализует важные государственные проекты, в том числе видеонаблюдение на выборах президента РФ, в Государственную Думу, в ходе проведения Единого государственного экзамена. В этом году мы организовали видеонаблюдение на голосовании по поправкам к Конституции. Традиционно “Ростелеком” обеспечил безукоризненное качество видеонаблюдения, организовав бесперебойную онлайн-трансляцию всего процесса голосования и сохранность видеозаписей. Техническая реализация видеонаблюдения является одним из важнейших факторов обеспечения легитимности всего избирательного процесса», — сказал вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных. Записи с камер видеонаблюдения хранятся в центрах обработки данных компании до 1 одного года.

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