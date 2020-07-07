Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» пришел в Медвенку

Теперь подключить доступ во Всемирную сеть могут жители более 1 500 домохозяйств – квартир и частных домов. Им стали доступны и другие телеком-услуги оператора – видеонаблюдение, сервисы «Умного дома», Wink.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В условиях самоизоляции стало особенно очевидно, насколько сильно нам в жизни необходимы услуги связи: для работы, общения с близкими, досуга. И очень здорово, что буквально каждый месяц нашими услугами начинают пользоваться все новые и новые жители Курской области, особенно из глубинки. Медвенка, Тим, Льгов, Селекционный – это населенные пункты, куда "Ростелеком" привел интернет за последние два месяца. Обороты будем только набирать».

Для того, чтобы построить оптоволоконную сеть в Медвенке, специалисты компании проложили более 35 км оптоволокна. Скорости 100 Мбит/с достаточно для комфортного пользования сразу несколькими услугами.

Например, видеонаблюдение позволяет дистанционно контролировать, что происходит дома или на даче. Камеры способны «видеть в темноте» с помощью инфракрасной подсветки, а широкий угол обзора позволяет охватить максимум пространства. Дополнительные преимущества пользователям дают встроенный микрофон и датчик движения: возможность общаться со своими питомцами на расстоянии, экономить трафик, настроив включение записи видео только после срабатывания датчика движения и другие. В случае нестандартной ситуации на телефон или любой другой гаджет пользователя приходит push-уведомление.

Кстати, для жителей района доступен выгодный комплексный тарифный план, включающий сразу две услуги, – интернет и видеонаблюдение. Его подключил один из первых абонентов – Александр Косинов:

«Для меня пока это все еще вновь, потихонечку разбираюсь, я еще не сильно опытный пользователь. Но ничего не зависает. Жду, когда придет внук и покажет, что можно на компьютере делать и как. А пока я так, что умею, то и делаю. Ну, и телевизор смотрю, качество хорошее. А видеонаблюдение хотел внешнее, пока камера только внутренняя, так что этот вопрос еще будем решать».

Подробности подключения можно узнать по телефону 8-800-1000-800.