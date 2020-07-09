2020-07-09T17:37:52+03:00
Общество

Воронежская область получила дополнительные деньги на борьбу с Covid-19

Средства будут направлены на оснащение медорганизаций, выплаты медикам и соцработникам, пособия по безработице и поддержку бизнеса
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Депутаты скорректировали параметры бюджета региона в рамках 59-го заседания Воронежской областной Думы, которое провел 9 июля председатель заксобрания Владимир Нетёсов.

Значительная часть поступивших средств будет направлена на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, материальное оснащение медорганизаций региона.

1,3 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций региона для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

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– Межбюджетные трансферты на осуществление стимулирующих выплат медработникам в связи с новой коронавирусной инфекцией увеличиваются на сумму почти 745 млн рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства страны на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска также направляется более 95 млн рублей. Еще почти 16,5 млн рублей из этого фонда будет заложено на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области получит более 38 млн рублей на мероприятия, связанные с подключением к инженерным сетям нового многофункционального медицинского инфекционного центра на 200 койко-мест в Воронеже.Кроме того, в рамках финансирования областной адресной инвестиционной программы,часть средств будет направлена на строительствоадминистративно-поликлинического корпуса со вспомогательными зданиями для нового инфекционного медцентра в Воронеже.

Департамент образования, науки и молодежной политики почти 78 млн рублей на осуществление мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании в условиях распространения вирусной инфекции Covid-19.

Также дополнительные средства будут направлены на социальные выплаты безработным гражданам.

Фото пресс-службы Воронежской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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