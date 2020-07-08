2020-07-07T22:26:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 8 июля 2020: в областной больнице начался плановый прием пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 8 июля 2020
Яна ШЕЛЕСТ
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Консультативная поликлиника принимает строго по записиКонсультативная поликлиника принимает строго по записиФото: Из архива "КП"
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Курская областная клиническая больница возобновляет плановый прием пациентов по временному порядку в связи с пандемией. Консультативная поликлиника принимает строго по записи. Она ведется по телефону: 8 (4712) 46-45-46 на ближайшую свободную дату независимо от приемного дня района или через онлайн-сервис «Запись на прием» на сайте больницы.

Вход в поликлинику для пациентов будет доступен только в назначенную дату и время приема. В областной больнице действует строгий масочный режим. Нужно также соблюдать социальную дистанцию, для этого нанесена соответствующая разметка во всех зонах поликлиники.

Принимать в стационар будут только по направлению, выданному лечащим врачом консультативной поликлиники. Обязательным является и наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за семь календарных дней до поступления в больницу.

Сначала пациента будут направлять в карантинные зоны приемного отделения № 3. После наблюдения и обследования его переведут в профильные специализированные отделения. Плановое лечение начнется после повторного получения отрицательного результата анализа на коронавирус.

На утро 7 июля в Курской области всего зарегистрировано 5422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. У 39 человек вирус подтвердился за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 7 июля 2020 года составило 41 человек. В том числе за последние сутки умерли мужчины 53 и 65 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Детские сады в области продолжают работать в дежурном режиме. Группы посещают более четырех тысяч детей.

В налоговых инспекциях Курской области с 6 июля возобновили прием граждан. Обслуживание в операционных залах ведется без предварительной записи.

Курский городской роддом, перепрофилированный в ковидный стационар, возвращается к привычному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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