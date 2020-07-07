2020-07-07T10:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 7 июля 2020: за сутки прибавилось 118 выздоровевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 7 июля [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день скончалось 39 человекНа сегодняшний день скончалось 39 человекФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба на 7:30 7 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5422 (+39) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В регионе выздоровело почти 70% пациентов Фото: предоставлено пресс-службой

В регионе выздоровело почти 70% пациентовФото: предоставлено пресс-службой

Из них под медицинским наблюдением 1619 пациентов: 356 – в стационарных медучреждениях, 1263 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3762 (+118) пациента.

На сегодняшний день скончался 41 человек (+2, мужчины 53 и 65 лет) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 7 июля нарастающим итогом проведено 114056 исследований материала на COVID-19, в том числе за 6 июля проведено 1393 исследования. Всего проведено 8146 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий

ИСТОЧНИК KP.RU

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