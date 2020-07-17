2020-07-17T17:24:49+03:00
Общество

В Курской области отмечают День металлурга!

Необычная фото-зона, онлайн-концерт БИ-2 и розыгрыши призов
Ольга ДАНИЛОВА
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По традиции в Железногорске в День металлурга чествуют людей трудаПо традиции в Железногорске в День металлурга чествуют людей трудаФото: предоставлено пресс-службой
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День металлурга – это праздник не только для работников Михайловского ГОКа, но и для всех жителей города горняков. В этот раз празднование Дня металлурга продлится несколько дней и пройдет оно в новом формате.

В этом году к профессиональному празднику около 800 работников комбината удостоены наград разного уровня. Этот год для Михайловского ГОКа юбилейный, ровно 60-лет назад была добыта первая железная руда. В честь этого события компания «Металлоинвест» выпустила юбилейные медали и памятные знаки, которые вручили ветеранам.

Традиционное чествование горняков пройдет онлайн. Конференц-залы комбината и управляющей компании будут соединены с помощью цифровых технологий. Горняков поздравят руководители Курской области, Железногорска, компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа.

Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров отметил, что сегодня комбинат является одним из ведущих предприятий отрасли и динамично развивается:

- Компания «Металлоинвест» реализует на МГОКе масштабные инвестиционные проекты. Мы повышаем качество продукции и стремимся войти в высшую мировую лигу производителей железорудного сырья. Все достижения комбината - это, прежде всего, заслуга работников нашего большого коллектива.

Обновленные портреты передовиков производства и ветеранов на Галерее славы напоминают железногорцам о празднике.

Баннеры с портретами лучших работников комбината украшают город. Один из них украшает лучшая экскаваторная бригада. А на площади перед Дворцом горняков – необычная фотозона - настоящий карьерный БелАЗ! Рядом с гигантов могут сфотографироваться все желающие.

Не забыты и трудовые династии комбината. Общий стаж работы на Михайловском ГОКе некоторых из них составил более 250 лет.

18 июля в прямом эфире на радио «Железо FM» железногорцы услышат поздравления с Днем металлурга и музыкальные послания. Также будут розыгрыши призов и много приятных сюрпризов, не пропустите!. Концертную программу в честь горняков можно будет посмотреть на городском ТВ. Ее подготовили артисты культурно-досугового центра «Русь».

И наконец подарок для всех - онлайн-концерт группы БИ-2. Его будут транслировать на корпоративном портале и городском портале Zhel.city, в официальных сообществах Металлоинвеста в социальных сетях, а также на телеканалах «Сейм» и СТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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