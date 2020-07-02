2020-07-01T21:11:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 2 июля 2020: за сутки выздоровело больше, чем заболело

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 2 июля
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе наметилась положительная тенденция - число выздоровевших больше, чем новых больныхВ регионе наметилась положительная тенденция - число выздоровевших больше, чем новых больныхФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июля 2020 года составило 5138 человек. В том числе за сутки коронавирус подтвердился еще у 58 человек.

Сейчас под меднаблюдением находятся 1862 пациента: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 81 – в Курской городской больнице №6; 60 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 71 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 35 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1501 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

На ИВЛ - 20 пациентов (9– инвазивная искусственная вентиляция, 11 – неинвазивная).

ИСТОЧНИК KP.RU

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