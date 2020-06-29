Коронавирус в Курске, последние новости на 29 июня 2020: три тысячи человек выздоровели
По данным к 29 июня, в Курской области заразились коронавирусом 4 958 человек. Из них под медицинским наблюдением находятся 1 993 пациента: 119 - в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 90 - в Курской горбольнице №6, 71 - в городском роддоме, 67 - в Курской городской БСМП, 30 - в Железногорской горбольнице № 1, еще 1 616 - получают лечение дома.
Выздоровели 2 933 пациентов. 32 человека скончались, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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