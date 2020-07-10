2020-07-11T11:42:29+03:00
Общество

«Забывать о тех событиях никак нельзя»

На МГОКе отметили юных участников творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Ольга ДАНИЛОВА
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Конкурсные работы были выполнены в разных техникахКонкурсные работы были выполнены в разных техникахФото: предоставлено пресс-службой
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На Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева поздравили участников творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

46 ребят в возрасте от четырех до 14 лет, дети работников МГОКа, получили дипломы и подарочные сертификаты от комбината. Все работы объединены общей тематикой – подвиг народа во время Великой Отечественной войны. А вот по технике исполнения работы, представленные на конкурс, были самые разные.

Как отметил начальник управления внутренних соцпрограмм комбината Владимир Стефанович, рисунок – это наиболее подходящая для детей форма выражения мыслей и проявления творчества:

- Дети думали, готовились, что-то читали или смотрели, чтобы передать горечь войны или радость Победы. Эти знания истории важны им для того, чтобы вырасти настоящими гражданами своей страны.

Одна из участниц конкурса рассказала о своей работе:

- На моей картине мать пытается укрыть своего ребенка от ужасов войны, а на заднем плане - погибшие солдаты, горящие и разбитые дома. День Победы для меня очень большой праздник. Забывать о тех событиях никак нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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