2020-07-10T21:49:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 11 июля 2020: обследование прошли 118451 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 11 июля 2020
Яна ШЕЛЕСТ
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Обследование проводят в трех лабораторияхОбследование проводят в трех лабораторияхФото: Из архива "КП"
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В Курской области обследование на коронавирус прошли 118 451 человек, из них 47 255 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии, 66892 - в лаборатории Курского кожно-венерологического диспансера, 4077 - в Областной инфекционной больнице им. Семашко.

Тестированию подлежат следующие категории граждан: вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

По данным оперативного штаба на 7:30 10 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5560 (+46) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1597 пациентов: 327 – в стационарных медучреждениях, 1270 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 20 пациентов. Всего выписано 3921 (+44) пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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