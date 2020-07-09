2020-07-08T17:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 9 июля 2020: почти 70% заразившихся выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 9 июля 2020
Светлана ВОЛКОВА
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Новые случаи заражения фиксируют каждый деньНовые случаи заражения фиксируют каждый деньФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5466 человек. Из них за последние сутки коронавирус подтвердился у 44 человек.

Сейчас лечатся 1603 пациента: 345 – в больницах, 1258 – находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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