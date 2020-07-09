Коронавирус в Курске, последние новости на 9 июля 2020: почти 70% заразившихся выздоровели
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 9 июля 2020
Новые случаи заражения фиксируют каждый деньФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5466 человек. Из них за последние сутки коронавирус подтвердился у 44 человек.
Сейчас лечатся 1603 пациента: 345 – в больницах, 1258 – находятся дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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