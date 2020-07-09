Коронавирус в Курске, последние новости на 9 июля 2020: почти 70% заразившихся выздоровели

Насколько фатальны для легких последствия коронавируса и есть ли шанс их восстановить: отвечает профессор-пульмонолог

А также у кого повышенный риск развития фиброза, пояснил один из ведущих экспертов по COVID-19, доктор медицинских наук Кирилл Зыков